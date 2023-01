Maxi rissa tra gang nel cuore di Cosenza, feriti due giovanissimi

la vicenda

COSENZA Scontro tra gang di giovanissimi nel cuore di Cosenza. La rissa è scoppiata attorno alle 19,20 di sabato in Piazza Bilotti.

Per ristabilire la calma sono dovuti intervenire sul posto almeno tre volanti della polizia.

In azione anche due ambulanze che hanno soccorso due persone rimaste ferite negli scontri tra cui un giovane che sarebbe stato colpito anche con un tubo metallico. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, con ferite giudicate non gravi.

Gli agenti delle volanti hanno proceduto ad identificare tutte le persone coinvolte nella maxi rissa e stanno ricostruendo le cause che hanno portato generare lo scontro tra giovani. (rds)