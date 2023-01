Il Basketball Lamezia torna al successo contro la capolista Salerno

basket

LAMEZIA TERME Rompe la striscia di sconfitte e ritrova la vittoria che mancava da fine ottobre il Basketball Lamezia, che al Palasparti batte la capolista Salerno grazie ad un prova di squadra con in evidenza sotto canestro il duo Hajrovic – Labovic. Fenici che devono fare a meno del proprio miglior realizzatore Vita Sadi, squalificato per 2 turni dopo la gara di mercoledì a Rende, e dopo un avvio incoraggiante (5-0) si cerca di trovare un ritmo partita più congeniale sfruttando anche i diversi errori in fase di attacco di Salerno. Con 4 minuti da giocare sul cronometro del primo quarto coach Menduto chiama time out (9-3), cui risponde un minuto dopo coach Del Vecchio (15-6) quando entrambe le squadre entrano nel bonus falli di squadra. Gialloblu che chiudono il primo quarto avanti di due possessi pieni (22-16), con tripla finale di De Martino a rimarcare però la voglia di rientrare in gara della capolista. Due triple di Zampa e Melillo riportano subito in parità la gara, Ferretti da sotto sigla il primo vantaggio ospite (22-24) dopo 90 secondi dal rientro in campo. Padroni di casa che reagiscono, dominando nel pitturato con Hajrovic e Labovic, riportandosi avanti (45-37) con Melillo a realizzare 1 libero su 2 e Jarasiunas a trovare la tripla del 48-38 con cui si va negli spogliatoi.

A metà terzo quarto vantaggio dimezzato (55-49), e Salerno che torna a contatto nell’ultimo minuto, con penetrazione di Monier che manda le squadre all’ultimo riposo sul 60-56. Gara tirata ad inizio ultimo quarto, con lotta sui palloni vaganti e squadre a rispondersi ad ogni canestro da dentro e fuori l’arco. Cambio di marcia nei padroni di casa, e a metà ultimo periodo Lamezia avanti di tre possessi (70-61), ed allungo a 2 minuti dal termine (74-66). Ultimi 100 secondi con 5 falli di quadra per Lamezia che non vuole farsi sfuggire la vittoria: Chavez realizza 3 liberi (76-69) per poi prendere però un fallo tecnico per eccessive proteste dopo un fallo su Monier (libero realizzato); tecnico anche alla panchina di Salerno con Boffelli e Labovic ad indirizzare la gara (80-69); Labovic e Melillo segnano gli ultimi due canestri che valgono il 82-71 con cui si chiude la gara. Poco tempo per i gialloblu per festeggiare: mercoledì alle 15 si giocherà ad Ischia la gara di recupero in casa del Forio rinviata più di una volta per le condizioni di maltempo; sabato alle 18 nuovamente in trasferta in casa dell’Angri (gara in cui si avrà nuovamente a disposizione Vita Sadi).

Il tabellino

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA – POWER BASKET SALERNO 82-71

Parziali 22-16, 48-38, 60-56

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Vukosavljevic 4, Verso, Jarasiunas 3, Monier 12, Datouwei 7, Fazzari, Hajrovic 22, Boffelli 7, Lopez, Augello, L bovic 27, Cerra. Coach: Del Vecchio. POWER BASKET SALERNO: Grimaldi, Chaves 17, Melillo 12, Zampa 6, Zanini, Ferretti 4, De Martino 16, D’Amico, De Angelis 13, Trapani 3. Coach: Menduto.