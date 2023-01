Rissa a Cosenza, Loizzo: sono basita, lavoriamo per progetti di prevenzione

l’intervento

COSENZA “Sono basita dalla notizia della violenta rissa tra ragazzi di ieri sera a Cosenza, con alcuni feriti”. Lo afferma Simona Loizzo, deputato della Lega e membro della commissione cultura della Camera. “Si tratta – sostiene Loizzo – di episodi non isolati che peraltro si registrano puntualmente in tutte le grandi città e rispetto ai quali dobbiamo fare rete. Non so se la dinamica, che sarà chiarita, sia da attribuire anche al consumo di alcol che a Cosenza, come nel resto d’Italia, tra i minori e tra i giovani è piuttosto elevato. Ringrazio attraverso il questore Spina tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine che sono intervenuti per sedare la rissa. Sono a completa disposizione del Comune – conclude Loizzo – per lavorare a progetti di prevenzione e anche di assistenza psicologica nei confronti di una generazione sempre più confusa e incerta e a sostegno di tante famiglie che hanno bisogno certamente di una nostra vicinanza”.