Girifalco, in fiamme una casa. Illesi i proprietari – FOTO

L’intervento

GIRIFALCO Un incendio ha devastato nel pomeriggio il sottotetto di un’immobile a Girifalco. Il rogo si è registrato attorno alle 16,30 in uno stabile in via Bologna e sarebbe stato causato dall’incendio di una canna fumaria. Sul posto sono prontamente squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento Volontario di Girifalco che hanno provveduto a circoscrivere le fiamme e a mettere in sicurezza l’immobile che è stato interdetto l’accesso all’appartamento in attesa di verifica tecnico-strumentale del solaio. La proprietaria dell’immobile ed il figlio sono stati ospitati da parenti.

L’incendio, secondo quanto accertato, avrebbe causato danni al sottotetto adibito a ripostiglio e deposito di materiale e mobilia di vario genere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.