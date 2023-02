“Firma anarchica” sull’auto di Dima? L’ex deputato di An denuncia

atto vandalico

CORIGLIANO ROSSANO L’ex deputato del Pdl ed ex consigliere regionale di Alleanza nazionale Giovanni Dima ha denunciato, nel pomeriggio di oggi, di aver subito un atto vandalico, a Corigliano Rossano, sulla propria vettura. L’episodio, di cui è stato informato il commissariato di Corigliano Rossano, sarebbe avvenuto in una stazione di servizio. Dima racconta di non aver prestato troppa attenzione a quello che, inizialmente, gli è parso un semplice graffio sullo sportellino del serbatoio. Nella mattinata del 1 febbraio, però, il politico, che è componente dell’Assemblea nazionale di Fratelli d’Italia, si è accorto che il “graffito” rappresenta una A all’interno di un cerchio e potrebbe essere la firma classica delle organizzazioni anarchiche particolarmente attive in questi giorni. Dima non ha, in questa fase, incarichi istituzionali, tuttavia è chiaramente individuabile come uno dei rappresentanti storici della destra sul territorio. (redazione@corrierecal.it)