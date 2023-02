Discarica “Passeggiata degli innamorati”, in Consiglio provinciale seduta straordinaria

L’appuntamento

CROTONE Convocato una seduta del Consiglio provinciale di Crotone sulla vicenda dei rifiuti presenti nella discarica fronte mare – “Passeggiata degli innamorati”-, che l’Eni vorrebbe smaltire all’interno del sito dell’ex Pertusola sud. In mattinata la convocazione della seduta del consiglio provinciale straordinario «finalizzato alla stesura di un documento Discariche fronte mare e aree industriali di pertinenza di Eni Rewind Spa» era stata chiesta dal consigliere provinciale di opposizione Domenico Loguarro, che al Comune della città pitagorica fa parte della maggioranza che sostiene il sindaco Vincenzo Voce.

A distanza di qualche ora è arrivata una nota del presidente della Provincia, Sergio Ferrari, nella quale si legge: «Già nella serata di ieri, mercoledì 1 febbraio, il presidente Ferrari ricevuta comunicazione relativa alla convocazione della conferenza di servizi istruttoria del 9 febbraio, ha immediatamente convocato il consigliere provinciale con delega all’Ambiente, Fabio Manica ed i dirigenti dell’ente per procedere alla predisposizione di una proposta di deliberazione quale ordine del giorno del prossimo consiglio appositamente programmato per lunedì 6 febbraio».

«Senza perdere tempo – ha sottolineato Ferrari – e consapevoli dell’importanza della tematica da affrontare in modo condiviso, collegiale e trasparente si è inteso procedere attivando l’iter amministrativo propedeutico alla convocazione del consiglio provinciale. Intendo dunque, come già fatto telefonicamente questa mattina dagli uffici preposti, rassicurare il consigliere Lo Guarro che con sua missiva protocollata questa mattina, giovedì 2 febbraio, ha formalizzato la richiesta di convocazione di un consiglio straordinario: l’attenzione è massima ed è per questo che preferiamo lavorare nel rispetto della normativa, delle competenze e al servizio del territorio».

Come è successo al Comune di Crotone a muoversi per primi, per contrastare il progetto dell’Eni di non trasportare fuori regione i rifiuti attualmente custoditi nella discarica fronte mare della “Passeggiata degli innamorati”, sono stati i rappresentanti dell’opposizione. Anche alla Regione Calabria sta succedendo la stessa cosa: il consigliere regionale Ernesto Alecci (Partito democratico) ha presentato una interrogazione al presidente della Giunta, Roberto Occhiuto. Alla Regione c’è, però, la novità della nomina del nuovo assessore con delega all’Ambiente, Marcello Minenna, che sicuramente non ha avuto ancora il tempo di valutare la situazione.

Al Comune pitagorico, comunque, alla fine è stato approvato all’unanimità un documento che dice no al progetto dell’Eni e impegna il sindaco a votare contro la proposta nella Conferenza dei servizi istruttoria convocata dal ministero dell’Ambiente per il prossimo 9 febbraio. La convocazione della seduta del consiglio comunale era stata chiesta da 15 consiglieri (13 di opposizione e due di maggioranza, prima firmatario Andrea Devona), nel corso del dibattito non ci sono stati distingui e sia il sindaco Voce che il resto della maggioranza hanno dato il loro assenso al documento finale. La stessa cosa dovrebbe succedere anche alla Provincia, dove nella maggioranza ci sono il vice presidente Giuseppe Fiorino e il consigliere delegato Manica, che al Comune si sono già espressi contro il progetto dell’Eni.

Non ha invece ancora espresso nessuna posizione il rappresentante del Pd, Giuseppe Dell’Aquila, considerato che al Comune e alla Regione gli eletti del Pd sono stati i primi a prendere l’iniziativa. Dalla Regione rimbalza la notizia che il Dipartimento ambiente sarebbe orientato a dire “no” alla richiesta pervenuta da parte di Eni Rewind di concedere il cambio di destinazione d’uso dell’area dell’ex Pertusola sud, scelta per costruire la discarica di scopo per il conferimento dei rifiuti Tenorm con matrice di amianto, attualmente presenti nella discarica della “Passeggiata degli innamorati”.

Intanto ieri sulla vicenda bonifica c’è stato l’intervento Ugo Puglise, ex sindaco di Crotone, che alla conferenza dei servizi decisoria, tenutasi il 24 ottobre 2019, si era battuto per fare portare fuori dalla regione Calabria tutti i rifiuti stipati nella discarica fronte mare della “Passeggiata degli innamorati”.

«Ho appena appreso che il consiglio comunale – scrive Pugliese – ha approvato un documento col quale s’impone al sindaco di difendere le scelte effettuate, riguardo alla bonifica, dal sottoscritto nel corso della precedente amministrazione. Al di là della comprensibile gratificazione in me suscitata da questo inaspettato riconoscimento, mi domando, tuttavia, chi abbia edotto i consiglieri comunali, inducendoli a votare una mozione di tale portata».

Continuando, scrive: «Non sarà stato certamente l’attuale Sindaco, che con il suo sciorinare in continuazione dati inutili e non essendo ancora riuscito a capire quale ruolo spetti a lui in detta faccenda, non ha provveduto, insieme ai consiglieri della sua maggioranza, a rivelare chi sia stato il vero artefice di questo storico risultato».

Secondo Pugliese il progetto «era stato elaborato da lui, nella qualità di sindaco, e da Mario Galea, all’epoca capogruppo dell’opposizione, i quali attualmente si trovano a cooperare insieme, al solo scopo di realizzare il bene della città». (redazione@corrierecal.it)