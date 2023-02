Calabria nella morsa dell’inverno, in arrivo freddo e venti di burrasca

Le previsioni

CATANZARO Freddo e venti fino a burrasca sono in arrivo su gran parte del territorio della Calabria. Lo annuncia la Protezione Civile regionale. Sono anche previste mareggiate nelle zone costiere più esposte e nevicate in montagna.

E anche le previsioni meteo indicano un peggioramento già dal pomeriggio di domani con venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sui settori appenninici di Umbria e Lazio, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte su relativi settori appenninici e su quelli costieri adriatici e ionici, in estensione, dalle prime ore di domenica, alla Sicilia, specie settori orientali e montuosi.