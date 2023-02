Catanzaro, la Conad vince il primo round al Tar sul Comune: accolto il ricorso contro la chiusura

il caso

CATANZARO Vittoria al primo round davanti al Tar per la Conad contro il Comune di Catanzaro. Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto il ricorso dell’imprenditore Mottola d’Amato contro la decisione dell’amministrazione municipale catanzarese di disporre la chiusura del punto vendita della catena su Corso Mazzini per presunte irregolarità procedurali e burocratiche. Con proprio decreto il presidente del Tar Pennetti ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale impugnato fino alla data della camera di consiglio, fissata all’8 marzo 2023. Nel dispositivo, il tar motiva la decisione facendo riferimento al «pregiudizio dedotto, connesso alla perdita irrimediabile di merce deperibile presente nei locali del supermercato e alle possibili ripercussioni sulla posizione die lavoratori», pertanto sussistono «le ragioni di estrema gravità e urgenza, tali da non consentire nemmeno la dilazione fino alla data della camera di consiglio». (redazione@corrierecal.it)