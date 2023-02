Pedoni travolti e uccisi a gennaio, la Calabria è quinta

Il report Asaps

CATANZARO Sono 51 i pedoni investiti a gennaio in Italia, uno ogni 14 ore, 13 donne e 38 uomini, 40 italiani e 11 stranieri. È quanto emerge dal report dell’Asaps, (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale) che registra gli incidenti rilevati dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Nel 2020 erano state 59 le vittime, 30 nel 2021 tra lockdown e una minore circolazione dei veicoli, 31 nel 2022.

In testa alla classifica delle Regioni più a rischio per i pedoni, a gennaio, il Lazio con 10 pedoni morti, (di cui 6 a Roma, un preoccupante record) seguita dall’Emilia Romagna e Lombardia con 7 morti, Campania con 5, Calabria e Toscana con 4 decessi. Asaps ha calcolato 136 casi, in cui il pedone è stato ricoverato in codice rosso nelle rianimazioni e i reparti di terapie intensive, dove poi alcuni sono morti mentre altri sono stati salvati dai sanitari ma hanno riportato lesioni permanenti, con un costo sociale di molti milioni di euro. La maggior parte degli investitori era alla guida di macchine (42), in 4 casi era alla guida di autocarri, in 3 di autobus e in 2 di un motociclo.