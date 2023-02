Serie B, Cosenza-Ternana finisce a reti bianche: esordio in rossoblù per Zarate

CALCIO

COSENZA Finisce 0-0 la sfida tra il Cosenza e la Ternana valida per la 23esima giornata del campionato di Serie B. Primo tempo con gli ospiti maggiormente in zona d’attacco, nella ripresa il Cosenza ha ribattuto colpo su colpo ai tentativi degli avversari, che nel finale sono andati vicinissimi al gol della vittoria, con un clamoroso palo interno colpito da Favilli. Tra le fila dei rossoblù da segnalare l’esordio dell’attaccante Mauro Zarate, subentrato al 72esimo a Nasti. Con questo punto il Cosenza non si schioda dall’ultimo posto in classifica ma resta pienamente in corsa per la salvezza, mentre la Ternana si piazza al momento al sesto posto.