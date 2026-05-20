Ex statale 522 tra Vibo Marina e Bivona, Comune e Provincia verso la stipula di un protocollo d’intesa

la strada “contesa”

VIBO VALENTIA Un piccolo passo per garantire sicurezza lungo il tratto della ex Strada Statale 522 tra Vibo Marina e Bivona, la cui competenza rimbalza da anni tra Comune e Provincia. Una situazione che ha portato l’arteria, indispensabile per il collegamento tra le due frazioni marine, a uno stato di abbandono, degrado e ad alta pericolosità per le auto, soprattutto in caso di pioggia che allaga la carreggiata. I due enti, in attesa che venga definita la competenza dal Tribunale, hanno avviato l’iter amministrativo per sottoscrivere un protocollo d’intesa insieme a Ferrovie dello Stato, proprietaria di alcune strutture, con l’obiettivo di «garantire necessarie condizioni di sicurezza fino alla definizione della titolarità della strada». Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo e il presidente della Provincia Corrado L’Andolina stanno seguendo con attenzione ogni passaggio, mantenendo un dialogo continuo per accelerare la conclusione dell’iter e arrivare alla sottoscrizione del protocollo.

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