Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:42
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la strada “contesa”

Ex statale 522 tra Vibo Marina e Bivona, Comune e Provincia verso la stipula di un protocollo d’intesa

Il tratto è da tempo in preda all’incuria e a rischio incidente. Confronto tra i due enti in attesa che ne venga definita la competenza

Pubblicato il: 20/05/2026 – 16:42
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ex statale 522 tra Vibo Marina e Bivona, Comune e Provincia verso la stipula di un protocollo d’intesa
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

VIBO VALENTIA Un piccolo passo per garantire sicurezza lungo il tratto della ex Strada Statale 522 tra Vibo Marina e Bivona, la cui competenza rimbalza da anni tra Comune e Provincia. Una situazione che ha portato l’arteria, indispensabile per il collegamento tra le due frazioni marine, a uno stato di abbandono, degrado e ad alta pericolosità per le auto, soprattutto in caso di pioggia che allaga la carreggiata. I due enti, in attesa che venga definita la competenza dal Tribunale, hanno avviato l’iter amministrativo per sottoscrivere un protocollo d’intesa insieme a Ferrovie dello Stato, proprietaria di alcune strutture, con l’obiettivo di «garantire necessarie condizioni di sicurezza fino alla definizione della titolarità della strada». Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo e il presidente della Provincia Corrado L’Andolina stanno seguendo con attenzione ogni passaggio, mantenendo un dialogo continuo per accelerare la conclusione dell’iter e arrivare alla sottoscrizione del protocollo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Bivona
comune di vibo valentia
ex statale 522
Importanti
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
VIBO MARINA
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x