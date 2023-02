Crotone desidera una statua di Pitagora: i soldi ci sono ma manca l’accordo con la società dell’artista

il caso

CROTONE L’attuale amministrazione comunale di Crotone ha i fondi che consentirebbero di finanziare la realizzazione di una statua di Pitagora, ma l’attività è rallentata dagli accordi che legano l’artista Gaspare da Brescia alla società Magna Grecia Lifestyle (Mgls srl), amministratore unico Salvatore Gaetano. Da anni a Crotone si dibatte sull’idea di realizzare una statua di Pitagora, quale simbolo della storia della città. Nel lungo carteggio esistente sulla vicenda si evince che i primi passi concreti per la realizzazione dell’opera sono stati fatti nel 2018, quando l’amministrazione comunale dell’epoca (Ugo Pugliese) ha contattato formalmente l’artista Gaspare Brescia chiedendogli un incontro atto «a discutere di una collaborazione finalizzata alla creazione di un laboratorio per la realizzazione del monumento a Pitagora». Il 14 gennaio del 2018 l’artista scriveva all’amministrazione comunale che «rispetto a tutta la sua relazione artistica relativa a Pitagora e alla Magna Grecia» aveva un accordo di “esclusiva mondiale” con la Mgls Srl. Nella lettera l’artista evidenzia che «il rapporto che lo lega a Mgls tiene peraltro conto di più ampi programmi di valorizzazione dell’identità culturale crotonese, calabrese e dell’intero Sud Italia, alcuni dei quali, sono già in corso di realizzazione». Gaspare da Brescia, in virtù di questo legame con Mgls, quindi, non può direttamente fare accordi per realizzare opere sulla figura di Pitagora.

Il Comune contatta la società

Il 24 gennaio del 2019 l’allora assessore comunale alla Cultura, Valentina Galdieri, ha inviato una lettera alla società Mgls Srl per informarla che “la giunta comunale nella seduta del 28 novembre del 2018 ha espresso un atto di indirizzo per implementare e realizzare un «laboratorio culturale – officina artistica – quale luogo di incontro partecipato e ravvivatore sociale, per la progettazione e creazione della statua bronzea di Pitagora da installare nell’omonima piazza». In questa lettera del 2019 l’assessore Galdieri sottolinea che «la città di Crotone nel 2012 è stata protagonista di una febbrile attività partecipativa concretizzatasi intorno alla figura del maestro Gaspare Brescia, artista poliedrico e di levatura internazionale, che propose alla comunità cittadina un percorso artistico partecipato» che si sarebbe dovuto concludere con la realizzazione della statua del filosofo da collocare nella centralissima piazza Pitagora. Nella stessa lettera l’assessore chiedeva alla società Mgls Srl di fornire «un progetto preliminare con un quadro economico di dettaglio delle spese previste per la realizzazione dell’opera e del laboratorio». Il 25 febbraio del 2019, la società Mgls Srl trasmetteva all’assessore Galdieri «la documentazione con computo dei costi: relazione tecnica e computo costi; stralcio Prg e inquadramento territoriale; stato di fatto e stato di progetto; fotoinserimento; scheda tecnica descrizione cupola – dome 11 Pvc e dome 11 Crystal». La risposta della società del 25 febbraio 2019 non ha avuto nessun seguito.

Dopo un periodo si silenzio riprendono le iniziative

Il carteggio, che riguarda la realizzazione della statua, riparte il 24 febbraio del 2022, quando l’associazione Nuova scuola pitagorica scrive al Comune per chiedere «la definizione di un luogo per il collocamento della statua e contestuale convocazione di un tavolo tecnico per definire il progetto “il cammino di Pitagorico” già approvato con delibera di Giunta n.140 del 19 maggio del 2021». Con una nota del 31 marzo 2022 il sindaco Vincenzo Voce, subentrato a Pugliese, scrive al maestro Brescia, alla società Mgls Srl e per conoscenza alla Nuova scuola pitagorica e parla di «donazione di una statua raffigurante Pitagora». La donazione, come si intuisce nella lettera di Voce, sarebbe stata proposta dall’associazione Nuova scuola pitagorica, con una nota del 24 febbraio del 2022. In quest’ultima lettera, Voce evidenzia di volere «avviare celermente le procedure di accettazione della donazione». «Fermo restando l’interesse dell’ente ad acquisire gratuitamente l’opera per le motivazioni esposte , al solo fine di tutelare il Comune da eventuali contenziosi, – scrive Voce – si chiede all’artista Gaspare Brescia e alla società Magna Grecia Lifestyl srl di rassicurare l’ente sulla possibilità di accettare la donazione sopravvivenza di diritti e rivendicazioni da parte di alcuno». Concludendo Voce, chiede all’artista e alla Mgls Srl di chiarire se vi siano ancora «vincoli giuridici ostativi alla donazione dell’opera».

L’ultimo carteggio

Lo scorso mese di gennaio il sindaco Voce è tornato a scrivere al maestro Gaspare Brescia. In premessa conferma che «l’amministrazione ha interesse alla realizzazione dell’opera, avendo peraltro valutato la possibilità del relativo sostegno economico». L’opera, quindi, non sarà più realizzata a costo zero per il Comune e ci sono anche i fondi per sostenere la spesa. Dopo avere ricordato tutto il carteggio che c’è stato, negli anni, con la società Mgls Srl, Voce ha chiesto all’artista di «chiarire la propria posizione in merito all’eventuale sussistenza di accordi con tale società e/o altre società in ordine dell’opera del suo ingegno in modo da consentire il superamento di tali condizione di empasse la quale, a tutt’oggi, impedisce a questa amministrazione di dare avvio serenamente ad ogni procedura amministrativa finalizzata alla realizzazione e posa dell’opera». Voce conclude di avere fatto la stessa richiesta, da mesi, alla Mgls Srl che «non ha fatto pervenire alcun riscontro». (redazione@corrierecal.it)