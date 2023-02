Emergenza droga a Cosenza, incontro Spagnuolo-Antoniozzi: «Istituire un osservatorio»

l’allarme

COSENZA «La droga e la sua diffusione tra i giovani, e non solo, è la prima emergenza che c’è a Cosenza». Lo ha detto stamani il procuratore della Repubblica, Mario Spagnuolo, ad Alfredo Antoniozzi, vice presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, nel corso di un incontro. «La Procura è impegnata nella repressione delle attività di spaccio ma è necessaria un’azione di prevenzione che coinvolga tutti gli attori istituzionali. Anche sul codice rosso – ha aggiunto Spagnuolo – ci troviamo dinanzi una continua emergenza che deve vedere interessati altri centri sociali».

Antoniozzi: «Ho a cuore il disagio giovanile»

«Ho condiviso le preoccupazioni del procuratore Spagnuolo – ha detto Antoniozzi – e mi impegnerò fortemente sul punto. Ho a cuore il disagio giovanile che va affrontato adeguatamente. Nei giorni scorsi un grande psichiatra di origine calabrese, il professor Giuseppe Nicolò – ha detto Antoniozzi a Spagnuolo – mi ha illustrato come il consumo della cosiddetta droga leggera, che leggera non è, porti spesso a dimensioni psicotiche. Continuerò a collaborare con la Procura – ha concluso Antoniozzi – per favorire nella mia città una consapevolezza diversa delle grandi questioni che riguardano la sicurezza e la tutela dei giovani in particolare».