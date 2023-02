Occhiuto: «Autonomia? Se ci saranno le risorse è un’occasione anche per il Sud»

La posizione

CATANZARO L’Autonomia? «È bene che si cominci con decisione a parlarne. È l’attuazione di quello che è già previsto nella Costituzione», ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a Restart in onda stasera su Rai2. «Non mi piace – ha aggiunto – l’idea dei governatori del Sud che giocano di rimessa e stanno sulla difensiva. L’autonomia puo’ essere un’opportunità anche per il Sud, a patto che i diritti sociali e civili vengano garantiti ovunque e che ci sia perequazione. Bisogna vedere se ci saranno le risorse per farlo».

«Utili investimenti del governo sulla sanità calabrese»

«Ho raccolto una sanità in macerie, dopo 12 anni di commissariamento». Ha poi sostenuto Occhiuto nel corso della trasmissione. «Non è detto – ha aggiunto – che quando la sanità la governa il governo centrale le cose vadano meglio. In ragione di un odioso pregiudizio che c’è stato sulla Calabria, la sanità è precipitata ulteriormente nel corso del commissariamento. Sarebbe utile ora che ci fosse un investimento del governo nazionale sulla sanità, in termine di risorse, di personale e di riforme». E sui medici cubani, governatore ha detto: «È un’idea che nasce dalla disperazione, altrimenti avrei dovuto chiudere degli ospedali. Preferisco una vita salvata da un medico cubano che mille critiche».