Calabria Verde, “promozione” per Oliva: da commissario straordinario a direttore generale

dalla regione

CATANZARO Non più commissario ma direttore generale. Giuseppe Oliva resta alla guida di Calabria Verde ma nella nuova (e più completa) veste: a nominarlo dg dell’azienda regionale per la forestazione è stata la Giunta regionale presieduta dal governatore Roberto Occhiuto su proposta dell’assessore all’Agricoltura e alla Forestazione Gianluca Gallo. Oliva è stato individuato a conclusione della procedura avviata con la pubblicazione sul Bur del 10 gennaio dell’avviso per l’acquisizione di candidature per il ruolo di direttore generale di Calabria Verde. La motivazione della sua scelta – si legge nella delibera di nomina – è che Oliva è risultato «in possesso di significativa e concreta esperienza in materia di Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, per aver ricoperto la direzione di settori regionali afferenti alla medesima materia, nonché – da ultimo – il ruolo di commissario atraordinario dell’azienda Calabria Verde, inoltre possiede comprovate competenze cultuali e professionali, desumibili da un percorso di studi, formativo e professionale nelle su indicate materie, al fine di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza sia nella gestione produttiva del patrimonio boschivo regionale, che riguardo allo svolgimento delle attività di controllo e prevenzione idrogeologica» . Oliva avrà trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti generali di Dipartimento della Regione «considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennitò, ridotto del 20 per cento per come previsto dall’articolo 9 della legge regionale 22/2010». (redazione@corrierecal.it)