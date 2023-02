Platì e il Mezzogiorno tra narrazione e ricerca della normalità

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento de L’altra Politica, l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’altro Corriere tv. Ospiti di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Rosario Sergi, sindaco di Platì e Pino Aprile, giornalista e scrittore.

Il sindaco di Platì: «I nostri cittadini non hanno un postamat»

Le speranze di rinascita di un paese che per decenni ha vissuto una situazione ambientale difficile, intrisa di mafiosità, le buone pratiche di un’amministrazione comunale in trincea, ma comunque vogliosa di guardare al futuro con fiducia. Anche di questo il sindaco di Platì, Rosario Sergi, ha parlato, segnalando altresì «quanto sia importante uno Stato che si manifesti nella quotidianità dei servizi e nella certezza dei collegamenti viari, per esempio; tutte situazioni dove si registrano gravi pecche, non certo ascrivibili al governo locale. E infatti la nostra comunità non ha ancora oggi modo di poter usufruire di un postamat, e non può percorrere una strada statale di fondamentale importanze chiusa dal 1970». Però Sergi bada a quanto si sta facendo, «che è tanto, perché abbiamo ripristinato dopo anni bui il normale gioco democratico, insieme alla realizzazione di misure che rendono i servizi comunali migliori e la pubblica amministrazione trasparente». Piccole cose, che a Platì assumono grande valore dopo i tormenti del passato.

Aprile e “Il nuovo Terroni”

Pino Aprile ha invece parlato della sua ultima fatica letteraria “Il nuovo Terroni”. Ricco di contributi e di ricostruzioni storiche approfondite dalla passione di uno scrittore da sempre impegnato nella ricerca delle ragioni che hanno portato al divario permanente, e forse incolmabile, tra Nord e Sud, il nuovo lavoro dello scrittore pugliese è un longseller destinato a movimentare il dibattito politico. Aprile ne ha spiegato il lavoro che lo ha ispirato, alla luce anche delle novità politiche come l’autonomia differenziata e di un Mezzogiorno nel quale certe dinamiche si ripetono mestamente con incredibile frequenza.