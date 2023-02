Rissa in piazza sabato sera a Cosenza, denunciati due minori

le indagini

COSENZA Sono stati individuati i presunti responsabili della rissa che, due settimane fa, è avvenuta in pieno centro a Cosenza. Gli agenti della Squadra mobile, guidati dal questore Michele Maria Spina, hanno individuato due minorenni che sono stati denunciati al Tribunale dei minori di Catanzaro. La rissa è avvenuta in piazza Bilotti di sabato sera. Una lite tra due gruppi di ragazzini è degenerata e un giovane è finito in ospedale con ferite causate anche dall’uso di un tubo metallico. Sulle indagini vige uno stretto riserbo, considerato che sono coinvolti minori. (Agi)