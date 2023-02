A Sanremo la proposta “calabrese” per le mascotte di Milano-Cortina 2026

il concorso

SANREMO Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo è stato dato il via al contest utilizzato per scegliere la mascotte delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I conduttori Amadeus e Gianni Morandi hanno lanciato le proposte. La prima, presentata dal direttore artistico di Sanremo è stata realizzata dagli studenti dell’Istituto comprensorio Sabin di Segrate (Milano) mentre la seconda proposta, lanciata da Morandi, è stata realizzata dall’Istituto comprensivo di Taverna, in provincia di Catanzaro. L’idea grafica riprende due ermellini con un casco in testa. Votare è semplice, occorre andare sul sito milanocortina.it.