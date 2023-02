Costi dell’energia, Comuni calabresi al bivio. «Aumento delle tariffe o taglio dei servizi»

la stangata

COSENZA L’inversione di tendenza dei beni energetici regolamentati, le tariffe nel mercato tutelato, ha influito sul rallentamento della corsa dell’inflazione a Gennaio 2023: i beni hanno segnato un -10,9%. Sul fronte bollette, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato nuovi cali: il prezzo del gas si riavvicina ai 60 euro al megawattore, secondo le quotazioni di Amsterdam. Dopo il crollo registrato nel primo mese del nuovo anno, le tariffe per i clienti del mercato tutelato sono destinate a diminuire. Se i cittadini possono tirare un sospiro di sollievo, i Comuni fanno i conti con la stangata da quasi un miliardo di euro subita nel 2022 a causa del caro energia. Oltre 121mila euro in media per municipio, con un’impennata della spesa per utenze e canoni per la fornitura di energia elettrica e gas pari al 46,2% rispetto al 2021. Intanto, le tariffe che i cittadini pagano per i servizi pubblici sono lievitate dell’11,5%. Senza interventi, secondo uno studio di Demoskopika, «non solo i costi dei servizi continueranno ad aumentare nel 2023, ma il rischio è che i Comuni ritocchino le imposte locali per far fronte agli aggravi di spesa dovuti al caro energia».

I sindaci in trincea

Primi cittadini in trincea costretti a fronteggiare a mani nude gli aumenti, stretti tra la necessità di far quadrare i conti e garantire i servizi essenziali ai cittadini senza gravare sulle loro finanze. Una mission decisamente impossible come emerso nel corso delle interviste rilasciate al Corriere della Calabria, da alcuni primi cittadini calabresi. «Rispetto al 2021 sono triplicati i costi, la paura più grande è il bilancio di previsione, al quale stiamo già lavorando», ha tuonato la sindaco di Santo Stefano di Rogliano Lucia Nicoletti (qui). Le fa eco il suo omologo di San Pietro a Maida, Domenico Giampà: «Il 2023 per i comuni non inizia nel migliore dei modi e questo anche per una legge di bilancio che riserva veramente poco spazio agli enti locali, eravamo abituati con i precedenti governi a trasferimenti importanti» (qui). A Mormanno, il sindaco Paolo Pappaterra ha invece previsto uno stanziamento fondi per sostenere le imprese colpite dal caro energia. Un Ente, quello nel cuore del Pollino, che non chiede sostegno economico ma cerca di supportare gli imprenditori del territorio con il piano Sim. Il fondo ammonta a 59.239 euro ed è destinato ai «soggetti titolari di attività economica con sede sul territorio del Comune di Mormanno» (qui). Ad Aprigliano, piccolo comune del cosentino, il sindaco Alessandro Porco ha erogato «alcuni benefici economici per le famiglie più indigenti». Per quanto riguarda l’aumento dei costi del servizio energetico «si è posta una solida base per la creazione delle “Comunità energetiche rinnovabili” , proposta lanciata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Unical» (qui). Insomma, gli amministratori cercano di operare al meglio in un quadro allarmante e le prospettive per il 2023 non sono rosee come testimonia al Corriere della Calabria, Raffaele Rio presidente dell’Istituto di ricerca Demoskopica.

I Comuni al bivio

«Abbiamo conteggiato un miliardo circa di pagamenti in più aggiuntivi da parte dei comuni italiani, per utenze e canoni e per la fornitura di energia elettrica e gas. Stiamo parlando di risorse aggiuntive che sono state già liquidate alle società evidentemente per onorare i contratti di utenze e canoni e la Calabria in questo senso non è da meno», dice Rio. Ma quali sono i numeri della Calabria. «Tutti i comuni calabresi hanno avuto maggiori esborsi per circa 15 milioni di euro con un incremento del 12,5% in più: significa, in altri termini, che ogni comune calabrese si è trovato sul groppone circa 36mila euro in più. E’ un dato importante», aggiunge il presidente di Demoskopica. L’aumento dei costi deve necessariamente camminare di pari passo con l’aumento dei ricavi che per gli Enti comunali si traduce in un possibile ritocco (al rialzo) delle tariffe per i servizi garantiti al cittadino. Un rischio calcolato e previsto anche da Demoskopica. «In primis, i comuni potrebbero essere costretti ad operare una scelta sofferta: o riducono alcuni servizi penso, per esempio, ai servizi scolastici, alla cultura, al tempo libero, allo sport, ai servizi agli anziani o, in caso alternativo, aumentare la pressione tributaria locale».

Raffaele Rio – Demoskopica

Tradotto in soldoni, fare leva sulle imposte e tributi che i cittadini dovrebbero pagare aggiungendo qualche euro in più rispetto a quanto fatto in passato. E in questo senso, Rio si riferisce «all’imposta sugli immobili, la tassa sui rifiuti ed alle tariffe per i cosiddetti servizi a domanda individuale: mense scolastiche, trasporto pubblico. Che evidentemente si riflettono sulla qualità della vita».

Il rischio concreto è lo scoppio di una guerra tra poveri. «Da un lato i comuni e dall’altro le famiglie, che si trovano a far già i conti con l’aggravio dell’energia e l’incremento di spese alimentari». Per il presidente di Demoskopica l’efficientamento energetico può «rappresentare un elemento calmierante rispetto ai consumi, però non tutti riescono ad attuarlo e dunque ad intervenire immediatamente».

