L’accoglienza

CROTONE Un trasferimento di 180 migranti, ospiti dell’hotspot di Lampedusa, è stato effettuato con aereo di linea.

Secondo quanto disposto dalla Prefettura di Agrigento, a gruppi di 60, andranno a Bari, Messina e a Crotone in attesa di essere ricollocati in Paesi Europei. Nella struttura di primissima accoglienza di Lampedusa sono rimaste 268 persone, fra cui 22 minorenni non accompagnati, un uomo vulnerabile, tre affetti da Covid-19 e una donna incinta.