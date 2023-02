l’allarme

SANREMO Polvere da sparo, proiettili e una miccia. E’ il contenuto rinvenuto all’interno di uno pacco rinvenuto oggi in una traversa di via Fiume a Sanremo. Il pacco era a terra vicino a uno scooter a pochi metri dal Teatro Ariston. Da quanto si è appreso non ci sarebbero stati rischi di esplosione perché sarebbe assente l’innesco necessario a rendere pericoloso l’esplosivo.