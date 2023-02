Reggio, 1.500 studenti puliscono il lungomare dopo l’appello della moglie di mister Inzaghi

l’iniziativa

REGGIO CALABRIA Circa 1.500 studenti reggini hanno risposto oggi all’appello di Angela Robusti, moglie del mister della Reggina Calcio Pippo Inzaghi, per una mattinata di pulizia straordinaria di Reggio Calabria. Grazie all’iniziativa lanciata già da diversi mesi “Amiamo Reggio”, sempre legata ai temi ambientali, questa mattina, in sinergia con la società Teknoservice che gestisce la raccolta dei rifiuti in città, gli allievi del liceo scientifico Leonardo da Vinci e Ite Piria-Ferraris-Da Empoli, si sono ritrovati sul lungomare cittadino, in centro, per una pulizia straordinaria della passeggiata a mare.

Un secondo gruppo si è invece recato nel rione Marconi, nella periferia Sud della città, notoriamente in difficoltà nella gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In questo caso l’impegno è stato indirizzato alle piazzette gioco per bambini e in alcune strade del quartiere. «Con questa iniziativa – le parole di Robusti – vogliamo sensibilizzare la città, attraverso i più giovani, sul tema del rispetto dell’ambiente. Partendo dagli studenti vorremmo insegnare loro anche l’importanza del rifiuto differenziato e come si fa. Un grande problema della città è saper differenziare. Con loro oggi – conclude – proveremo a lanciare questo messaggio, spiegando loro le ragioni per le quali spesso c’è troppa immondizia e si fa fatica a smaltirla, proprio perché non si differenzia». (Dire)