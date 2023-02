A Isola Capo Rizzuto i carabinieri chiudono due locali abusivi

l’operazione

ISOLA CAPO RIZZUTO I militari della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno svolto nel corso della settimana appena trascorsa controlli nei confronti di numerosi esercizi commerciali, mirati in particolare ad arginare l’abusivismo commerciale e professionale, a tutela soprattutto della salute e della sicurezza degli utenti. Gli accertamenti hanno infatti portato al sequestro amministrativo di due distinte attività commerciali.









La prima è un’officina adibita a carrozzeria, dell’ampiezza di circa 70 mq., ove un 59 enne del luogo è stato trovato a riparare autoveicoli, pur non avendo presentato i documenti previsti né adempiuto alle prescrizioni, soprattutto nell’ambito della sicurezza, previste per questo tipo di attività. La seconda attività sequestrata è una barberia, priva anche della relativa insegna, ove è stato sorpreso un 43enne intento ad esercitare l’attività di taglio dei capelli ad alcuni avventori, in assenza di tutte le autorizzazioni richieste, riguardanti ancora una volta la sicurezza e i titoli necessari per l’esercizio della professione. Al termine delle attività i due locali sono stati sequestrati amministrativamente e i loro proprietari segnalati all’Ufficio comunale competente per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, complessivamente quantificate in circa 10.000,00 euro.