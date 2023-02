Vittoria e minutaggio per tutti al Palasparti per il Basketball Lamezia contro Forio

LA PARTITA

LAMEZIA TERME Vittoria larga come da pronostico per il Basketball Lamezia al cospetto di una volenterosa ma troppo giovane e a ranghi ridotti formazione del Forio. Gara al Palasparti anticipata alle 15 per permettere ai campani di poter rientrare a casa in tempo utile, che è servita alla fine a coach Del Vecchio per poter dare minutaggio anche ai più giovani ed affinare al meglio gli ultimi arrivati. Prossima gara in calendario sabato alle 19 in casa del Sant’Antimo, penultimo turno del girone di ritorno per le fenici gialloblu.

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA – FORIO BASKETBALL 133-73 (29-17, 70-30, 105-55)

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Vukosavljevic 9, Verso 2,

Jarasiunas 8, Monier 12, Datouwei 17, Vita Sadi 29, Hajrovic 14,

Boffelli 17, Lopez 9, Miscimarra 6, Labovic 8, Cerra 2

Coach: Del Vecchio.

FORIO BASKETBALL: D’Ambra 15, Iacono 6, De Leon 37, Myha, Impagliazzao

9, Patalano 6