“Finalmente ci siamo. Dopo varie riunioni ed incontri, parte ufficialmente il programma istituzionale del Carnevale del Tirreno Amantea”. Lo afferma in una nota Salvatore John Campanella, delegato Turismo e Grandi Eventi. “Un evento – prosegue Campanella – fortemente voluto dall’amministrazione comunale, dal settore Turismo e Grandi Eventi, e sottoscritto da tutte le forze associative del comprensorio. Un Carnevale del ritorno alla libera espressione di arte, cultura, e socialità senza pregiudizio e distinzione. Un coinvolgimento importante, dove Amantea torna ad essere la regina della costa sul Carnevale. Per la prima volta in 30 anni l’inaugurazione avverrà a Campora San Giovanni e questo è un segnale forte e dirompente su come l’attuale amministrazione intende procedere per il futuro sulla salvaguardia di un territorio prezioso. Un passo imprescindibile per un unità di intendi, e un forte senso di appartenenza, che va al di là di ogni polemica e suddivisione sia civica che culturale. Ringraziamo fin da subito gli amici di Belmonte, Fiumefreddo, Lago, cittadinanze a noi care e vicine in ogni occasione che parteciperanno alle sfilate. Ringraziamo le scuole di danza del comprensorio che si stanno attivando senza sosta per le coreografie, il gruppo Klampete per la sorpresa della commedia finale ‘u testamiantu i Carnulevari’ , il gruppo dei commercianti uniti di Amantea per il sostegno, Infine i gruppi dei Carristi che tra innumerevoli difficoltà, sia logistiche che economiche, stanno ultimando delle parti di carro mobili decisi negli ultimi giorni, senza di loro tutto sarebbe vano. Tra gli eventi serali- conclude Campanella . da non perdere assolutamente il Kromatica Laser Show della giornata conclusiva di martedì, prima assoluta in Calabria. Le date sono sabato 18 a Campora apertura Carnevale, Domenica 19, e Martedì 21 gran finale ad Amantea”.