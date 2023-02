Alimena: «Felice che a Cosenza abbia prevalso la mozione De Micheli, meridionalista e femminista»

il congresso

COSENZA «Una intensa e partecipata pagina politica, quella scritta domenica scorsa a Cosenza». Ad affermarlo in una nota stampa è Francesco Alimena, capogruppo Pd in consiglio comunale. «La mozione De Micheli – evidenzia Alimena – ha prevalso in città, dove si è affermata tra le iscritte e gli iscritti del Pd grazie, penso io, al suo contenuto spiccatamente meridionalista, femminista e garantista. Trova nuova cittadinanza e si afferma così nel Pd nazionale, grazie alla spinta propulsiva di Cosenza, la proposta di una nativa democratica, la ex ministra delle infrastrutture Paola De Micheli, che durante il suo mandato politico-istituzionale, ha garantito alla Calabria fatti importanti con l’obiettivo di colmare il divario territoriale. Inoltre – continua il capogruppo del Pd – le ferme posizioni contro il progetto di autonomia differenziata e la deriva giustizialista anche del nostro partito, segneranno un punto fermo nel Pd che verrà. Ringrazio per questo coloro che nel gruppo consiliare, pur non avendo io inteso dare indicazioni di voto, hanno valutato e deciso di appoggiare la mozione De Micheli. Spiace invece constatare il fatto che, proprio alla fine della celebrazione del congresso cittadino, l’iscritto Sergio De Simone, notoriamente ed evidentemente avvezzo al creare disordini, abbia tentato senza successo di inquinare l’atmosfera dell’assemblea, magistralmente condotta dalla segretaria cittadina Rosi Caligiuri, fino ad insultare le cariche istituzionali e politiche presenti, in particolare il Garante e presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, a cui – conclude Alimena – il gruppo consiliare esprime solidarietà e al quale chiedo di sollevare la questione innanzi agli organismi competenti del partito, in ordine alla verifica di permanenza dei requisiti di etica partecipazione alla vita democratica del partito dell’iscritto in questione».