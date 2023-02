il fatto

ISOLA CAPO RIZZUTO «Mai avremmo voluto leggere l’accorato e preoccupato appello di una diciottenne, che sul proprio social ha raccontato di essere scampata ad una aggressione per le vie del nostro paese da parte di due uomini di mezza età». E’ quanto si legge in una nota del circolo di Fratelli d’Italia di Isola Capo Rizzuto. Il fatto, secondo quanto denunciato dalla ragazza sui social, sarebbe avvenuto a Isola Capo Rizzuto la mattina del 13 febbraio, intorno alle 7, sulla strada di via Libertà, adiacente alla scuola elementare Karol Wojtyla. La 18enne, prosegue la nota di Fratelli d’Italia, «per raggiungere il pullman per andare a scuola, si sarebbe accorta di essere insistentemente osservata da 2 uomini con un furgone Bianco che la guardavano le stavano dietro e ridevano; ragion per cui la ragazza impaurita avrebbe deciso di mettersi a correre. La sua corsa però non sarebbe stata sufficiente, perché uno dei due uomini riusciva a raggiungerla, provando ad afferrala! La ragazza in modo scaltro riusciva a seminare i due uomini e a scappare! È agghiacciante ciò che è successo e questo episodio suscita in noi molta preoccupazione, considerato che la tentata aggressione è avvenuta in un orario della giornata dove tanti studenti escono da casa per andare a prendere l’autobus. Ciò che è ancora più terrificante è – si legge ancora nella nota – che nei dintorni vi è anche una scuola elementare. Con questo, tutti i tesserati e il gruppo dirigenziale del circolo di Fratelli d’Italia Isola /Le Castella – conclude la nota – esprimiamo la massima vicinanza alla ragazza e a tutta la famiglia, fiduciosi come sempre che le forze dell’ordine individueranno il prima possibile gli aggressori assicurandoli alla giustizia».