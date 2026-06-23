Lamezia, il Pd convoca un’assemblea pubblica sulle difficoltà dell’amministrazione Murone

il dibattito

LAMEZIA TERME «A un anno dall’insediamento dell’Amministrazione guidata da Murone, il Partito Democratico ritiene doveroso aprire un confronto pubblico sullo stato della città e sulle clamorose difficoltà che stanno caratterizzando l’azione amministrativa. Pertanto indice con urgenza un’assemblea pubblica con conferenza stampa, iniziativa cui invita tutti i cittadini per sabato 27 Giugno alle ore 10,30 presso Pan&Quotidiano, in piazza d’armi». A dirlo in una nota è il segretario cittadino del Pd Vittorio Paola. «Nel corso dell’incontro, aperto al pubblico – viene evidenziato – saranno illustrati dati, valutazioni e considerazioni politiche su un anno segnato da instabilità amministrativa, continui rimpasti di Giunta, tensioni interne alla maggioranza gravi ritardi nell’affrontare le principali questioni che interessano la città. Nell’agenda amministrativa di Murone ci sono tutte le promesse disattese e tutta l’incapacità di affrontare le criticità cittadine, dal risanamento finanziario alla spesa del Pnrr, alla cura dell’ambiente fino alle opacità sulla linea politica dopo i cambiamenti di casacca di vari esponenti della ex maggioranza. Insomma Lamezia ha una amministrazione che ha cominciato malissimo il suo mandato e che rischia di proseguirlo peggio».

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