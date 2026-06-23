Lamezia, Sinistra Italiana: «Crisi evidente nella maggioranza del sindaco Murone»

l’affondo

LAMEZIA TERME «Le dichiarazioni della Coordinatrice Regionale di Fratelli d’Italia, On. Wanda Ferro, certificano pubblicamente una crisi politica che da tempo appare evidente nella maggioranza che governa la città di Lamezia Terme». È quanto scrivono in una nota Davide Zicchinella, segretario provinciale di Catanzaro di Sinistra Italiana, e Fernando Pignataro, segretario regionale Calabria del partito.

«Se persino il principale partito della coalizione – continuano Zicchinella e Pignataro – afferma che il rapporto di fiducia con il sindaco Mario Murone è “molto compromesso”, significa che il problema non riguarda più semplicemente gli equilibri interni al centrodestra, ma la capacità stessa dell’amministrazione comunale di affrontare le questioni che interessano cittadini, famiglie, lavoratori e imprese. Assistiamo da settimane a polemiche, tensioni e regolamenti di conti interni che confermano come l’attenzione della maggioranza sia rivolta soprattutto alla gestione del potere e degli assetti politici, mentre la città continua ad attendere risposte concrete sui servizi, sul lavoro, sulla programmazione urbana, sulle periferie e sulle politiche sociali. Le parole di Fratelli d’Italia rappresentano una pesante bocciatura dell’operato del sindaco e dimostrano l’assenza di una visione condivisa per il governo della città. Non basta chiedere un “cambio di passo”, i cittadini hanno il diritto di sapere quale sia il reale stato della maggioranza e quali conseguenze questa crisi politica avrà sull’attività amministrativa. Come Sinistra Italiana riteniamo che Lamezia non possa essere ostaggio delle divisioni del centrodestra. La città ha bisogno di trasparenza, partecipazione e di un’amministrazione concentrata esclusivamente sull’interesse pubblico».

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