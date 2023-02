Alla Camera passa il Dl Ong sugli sbarchi, Furgiuele: ora i comuni costieri della Calabria possono rifiatare

l’emergenza

“Con l’approvazione della Camera al decreto legge Ong, che ora passa al Senato, si compie un grande passo in avanti nel contrasto all’immigrazione clandestina. Una vittoria per tutti, un vero e proprio contrasto al finto buonismo che cela il business dell’immigrazione e il traffico di esseri umani. La Lega è dalla parte della legalità e lavorerà ogni giorno affinché non ci siano più morti in mare. Le comunità rivierasche calabresi e del Mezzogiorno d’Italia, inoltre, esposte per troppo tempo a continui sbarchi, potranno finalmente riprendere fiato”. Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.