Esce fuori strada a Crotone, ferita gravemente una donna – FOTO

Il fatto

CROTONE È di un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto a Crotone. Si tratta di una donna che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, una Peugeot 206, finendo fuori strada. L’incidente attorno alle 10 di oggi (mercoledì 15 febbraio) lungo la strada provinciale 30 per Belvedere Spinello. Sul posto si sono recati una squadra dei vigili del fuoco congiuntamente al personale del 118 che hanno provveduto ad estrarre dalla vettura la sfortunata conducente e trasportarla in elisoccorso all’ospedela.

In azione anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso.