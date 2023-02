Il padre violento e la famiglia “ritrovata” a Badolato. Le confessioni di Karima

i racconti

MILANO C’è un episodio che riporta i ricordi anche in Calabria, nel libro che sarà presentato domani a Milano di Karima El Mahroug, in arte Ruby. Assolta dai giudici del tribunale di Milano dall’accusa di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari nel procedimento Ruby Ter, ha deciso di pubblicare la sua biografia scritta da Raffaella Cosentino. L’Adnkronos ha già letto ampi stralci e pubblicato alcune anticipazioni. Nel testo si parla a lungo della sua infanzia trascorsa inizialmente a Fquih Ben Salah, paesino del Marocco in cui è nata il primo novembre del ’92. Poi il trasferimento a Béni Mellal e infine l’approdo in Italia, dove il padre si era trasferito negli anni ’70 per lavorare in una fabbrica del nord. La famiglia si ricongiunge in Calabria (a Badolato Superiore, in provincia di Catanzaro) il 14 marzo 2001. Karima è felice, ma il padre però si trasforma in un uomo sempre più violento: «Le botte – si legge nel libro – erano la soluzione per ogni cosa; non erano un gesto d’ira, uno schiaffo perché perdi la pazienza. Erano un disegno, un crescendo, non si esaurivano, finché non era qualcuno ad intervenire». Doloroso uno degli episodi raccontati da Karima: «Mi prese tirandomi per i capelli e infilò la mia testa nel water, affondando il mio viso sui miei bisogni e tirando poi lo sciacquone. L’umiliazione fu profonda».