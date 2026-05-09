Hantavirus, passeggero calabrese rintracciato e posto in isolamento precauzionale

La sorveglianza sanitaria

CATANZARO La Regione Calabria ha attivato le procedure di sorveglianza previste dai protocolli nazionali e regionali dopo la segnalazione, da parte del ministero della Salute, di possibili contatti di passeggeri con un caso di Hantavirus registrato su un volo di linea europeo che ha interessato una passeggera non italiana. La Calabria rientra tra le Regioni coinvolte. Il ministero ha trasmesso alle autorità regionali i nominativi di quattro passeggeri presenti sul volo in coincidenza diretto a Roma. Le autorità sanitarie calabresi hanno quindi avviato immediatamente le attività di monitoraggio, «secondo il principio della massima cautela», anche in raccordo con gli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera. Il cittadino calabrese imbarcato sul volo è stato rintracciato nella mattinata di oggi ed è monitorato dalle autorità sanitarie della provincia di residenza. Attualmente si trova in isolamento precauzionale, è completamente asintomatico ed è sottoposto alle misure di prevenzione previste dai protocolli sanitari. La Regione fa sapere inoltre che i presidi ospedalieri calabresi sono stati allertati, sempre a titolo precauzionale, per l’eventuale attivazione immediata dei protocolli di prevenzione previsti per casi analoghi. Al momento, precisa la Regione, non emergono elementi di rischio per la popolazione.

«La situazione è sotto controllo ed è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie regionali, che seguono con attenzione anche l’evoluzione del quadro nazionale», conclude la nota.

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