Condannata per una truffa, trovata a casa e arrestata: ora è in carcere
L’operazione rientra nel piano di controllo del territorio disposto dal questore della provincia di Crotone, Renato Panvino
CROTONE Una donna è stata arrestata dalla Polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di La Spezia. La condanna, a un anno di reclusione, riguarda una truffa commessa nel 2020 nel capoluogo ligure. L’arresto è seguito alla revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena. Gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato la donna presso la sua abitazione ed è stata immediatamente trasferita nella casa circondariale di Castrovillari. L’operazione rientra nel piano di controllo del territorio disposto dal questore della provincia di Crotone, Renato Panvino, orientato alla prevenzione e repressione dei reati e al rafforzamento della percezione di sicurezza tra i cittadini.