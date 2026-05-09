Tragedia a Paola, la vita spezzata del 23enne Mamadou. Si indaga per omicidio colposo, disposta l’autopsia

l’indagine

PAOLA Si chiamava El Hadji Mamadou Diallo, era nato 23 anni fa in Senegal, dall’Africa – come tanti connazionali – era partito per raggiungere l’Europa nella speranza di una vita migliore. Arrivato in Italia, il giovane era ospite all’ex hotel Alambra di Paola, diventato poi un Cas (un centro di accoglienza per stranieri). A Paola lo conoscevano tutti, un gruppo di connazionali – questa mattina – si è riunito a pochi metri dal lido dove si è consumata la tragedia. Mentre era intento a lavorare nello stabilimento balneare, intorno alle 8.30, il 23enne è stato travolto da una strutta in cemento, una doccia utilizzata solitamente dai bagnanti per rinfrescarsi dopo la tintarella sulla spiaggia. Per Mamadou non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo e sono stati inutili i soccorsi e l’arrivo dell’elisoccorso. Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell’ordine e il procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi.

Le indagini

Intorno alle 10.30 è giunto sul posto l’ispettore del lavoro per effettuare tutti i rilievi del caso, mentre proseguono le indagini della Polizia di Paola con l’ipotesi di omicidio colposo. A repertare gli indizi anche gli uomini della Polizia Scientifica. L’attività investigativa è destinata a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a stabilire eventuali responsabilità del gestore del lido dove si è consumato il dramma. Da quanto emerso, la vittima sarebbe non stata regolarmente assunta dal titolare della struttura per il quale stava effettuando lavori. Sarà l’esame autoptico, affidato al medico legale Isabella Aquila, a stabilire le reali cause del decesso. Solo dopo, la salma sarà restituita ai familiari. (f.benincasa@corrierecal.it)

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