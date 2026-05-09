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Il giuramento

Ungheria, Peter Magyar ha giurato: è il nuovo primo ministro

Il leader di Tisza ha ottenuto la fiducia, finisce l’era di Orban

Pubblicato il: 09/05/2026 – 17:02
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Ungheria, Peter Magyar ha giurato: è il nuovo primo ministro

Peter Magyar ha ottenuto la fiducia del Parlamento ungherese e ha giurato da nuovo primo ministro dell’Ungheria. Lo riportano i media internazionali e ungheresi. Finisce, dopo 16 anni, l’era di Viktor Orban. Il leader di Tisza ha quindi cominciato il suo primo discorso al Parlamento nelle vesti ufficiali di capo dell’esecutivo.

Magyar ha ottenuto l’incarico con 140 voti a favore e 54 voti contrari. Il vincitore delle elezioni parlamentari ungheresi del 12 aprile succede così formalmente a Viktor Orban. L’elezione di Magyar e’ avvenuta nella seduta inaugurale della nuova legislatura, dopo che questa mattina il presidente dell’Ungheria, Tamas Sulyok, aveva ufficialmente proposto all’aula il nome del leader di Tisza come nuovo capo del governo. L’elezione di Magyar è stata accolta con una standing ovation dalla folla di persone che si e’ radunata a Piazza Kossuth, antistante all’Assemblea nazionale, e anche i membri della maggioranza hanno applaudito il nuovo primo ministro.

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