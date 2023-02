La ricetta di Verderami: «I cittadini vigilino sul Pnrr». Ferrari e il “partito dei sindaci”

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con L’Altra politica, il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’altro Corriere tv. Ospiti di Ugo Floro, Francesco Verderami, editorialista del Corriere della Sera e Sergio Ferrari, presidente della provincia di Crotone nonché sindaco di Cirò Marina.

Verderami: «Il Pnrr dipende anche dalla vigilanza dei cittadini sui progetti»

I riflessi del voto regionale in Lombardia e nel Lazio sono al centro del confronto con il noto giornalista, peraltro di origini calabresi, Francesco Verderami, che analizza la crisi dell’alleanza di centrosinistra, in particolare del Pd alla luce proprio dei risultati ultimi in quello che è stato un test politico nazionale, avendo riguardo all’importanza e al peso specifico delle regioni che sono andate al voto. Interessante anche la disamina dell’editorialista del Corsera sul Mezzogiorno e sul futuro della Calabria considerando le aspettative sulla realizzazione dei progetti legati al Pnrr. «Molto può dipendere dall’allineamento dell’attuale classe dirigente regionale e governo nazionale, ma anche sulla vigilanza dei cittadini sui processi in atto».

Ferrari e il “partito dei sindaci”: «La solitudine istituzionale non paga»

Un concetto che trova sostegno anche nel presidente della provincia pitagorica, Sergio Ferrari, a parere del quale «sindaci, amministratori e gente comune devono unirsi per porre in atto le migliori soluzioni ai problemi che ci uniscono».

E sono proprio le piaghe vecchie e nuove, e i possibili loro rimedi, che hanno stimolato qualche settimana fa la grande riunione di primi cittadini della provincia di Crotone che proprio Ferrari ha stimolato.

«Una iniziativa molto importante, a cui abbiamo voluto dare il nome di Idea e che ha visto la partecipazione anche di tante persone comune, e del presidente della regione, Roberto Occhiuto, a riprova che la logica della solitudine istituzionale non paga più se vogliamo fare un grande salto di qualità». Salto che per Crotone e il suo comprensorio significa operatività piena della bonifica, decollo dell’aeroporto Sant’Anna e infrastrutturazione viaria avanzata. (redazione@corrierecal.it)