‘Ndrangheta, colpo al locale di Cirò: 31 indagati

il blitz

CROTONE Da questa mattina, è in corso una vasta operazione antimafia nella provincia di Crotone, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Crotone contro il locale di Cirò. I militari stanno dando esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare, emesso dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 31 persone, indagate, a vario titolo, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione e reati in materia di armi e di sostanze esplodenti, questi ultimi aggravati dal metodo mafioso.