Scampati al rogo, sgomberata la casa che sarà destinata alla famiglia Corasoniti

l’intervento

CATANZARO «Da poco in via Caduti XVI Marzo è stato sgomberato l’alloggio occupato abusivamente due giorni fa che l’Aterp sta ristrutturando per destinarlo alla famiglia Corasoniti». A renderlo noto è il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, in un post su facebook. «Nel ringraziare le Forze dell’Ordine che sono intervenute prontamente, voglio ribadire – aggiunge Fiorita – che saremo sempre in prima linea contro ogni forma di illegalità e vicini ad una famiglia che ha sofferto tanto dopo il tragico rogo che ha portato via tre giovani vite».

A occupare l’alloggio assegnato alla famiglia Corasoniti dopo l’incendio della casa originaria nel quale a ottobre hanno perso la vita i tre fratelli Saverio (22 anni), Aldo Pio (14) e Mattia (12) era stata una famiglia di etnia rom: ad accorgersi del fatto gli operati della ditta impegnata nella ristrutturazione dell’immobile destinato ai Corasoniti, al momento sistemati in via provvisoria in un appartamento messo da disposizione dalla fondazione Città Solidale. Interpellato dall’Agi, Fiorita questa mattina aveva annunciato che il Comune si sarebbe immediatamente mobilitato con le altre istituzioni per sgomberare l’alloggio e per restituire ai Corasoniti l’immobile a loro legittimamente spettante. A distanza di alcune quindi l’ordine di sgombero è stato eseguito.