Auto sbanda nel Reggino, muore un carabiniere

Il dramma

REGGIO CALABRIA Un carabiniere è deceduto a causa di un incidente avvenuto lungo la statale 682 “Jonio – Tirreno” all’altezza di San Giorgio Morgeto, nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il sinistro è avvenuto nella galleria Limina, in direzione di Gioiosa Ionica. In particolare l’auto sulla quale viaggiava l’uomo, per cause in corso di accertamento, è sbandata e nell’impatto ha perso la vita il conducente che viaggiava da solo.

Il luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. In azione anche il personale dell’Anas che sta gestendo l’emergenza ed ha lavorato per ripristinare la circolazione interrotta a causa dell’incidente.