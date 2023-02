«Modifica legislativa sulla gestione degli impianti di risalita. Senza confronto ci opporremo»

la posizione

«Siamo venuti a conoscenza, che lunedì prossimo in consiglio regionale, è in discussione una modifica legislativa, che consentirebbe l’assorbimento da parte di Ferrovie della Calabria della gestione degli impianti di risalita fino ad oggi in capo all’Arsac». Così in una nota le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil trasporti, che chiedono «venga sospesa la discussione dell’art. 9, in quanto è necessario un confronto con le scriventi per conoscere nello specifico le conseguenze di tale decisione in particolare per quanto riguarda: la fattibilità della gestione in capo ad FDC; il piano industriale; le finalità dello stesso; le garanzie occupazionali». «Senza un confronto che dia garanzie sul futuro di tutti i lavoratori coinvolti, – conclude la nota – ci opporremo con determinazione a queste iniziative unilaterali della Regione, che sfuggono dal confronto con le parti sociali su temi così importanti, creando tensione tra i lavoratori».