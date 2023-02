No Sleep Till Shengal, a Reggio l’incontro con Zerocalcare

L’appuntamento

REGGIO CALABRIA È per martedì prossimo 21 febbraio l’incontro al CSOA “Angelina Cartella” di Gallico Marina con Zerocalcare. L’appuntamento slittato di un mese inizierà alle 18 prevede la presentazione del suo ultimo libro “No Sleep Till Shengal” (Bao Publishing 2022): un altro reportage a fumetti dal Medio Oriente dopo Kobane Calling.

Non sarà la semplice presentazione di un libro ma pure un momento di controinformazione su quello che succede in una parte di mondo, il Kurdistan, che non riscuote grande attenzione da parte dell’informazione main stream, e attualmente sconquassato, oltre che dagli incessanti attacchi e bombardamenti turchi, anche dal disastroso terremoto che il 6 febbraio ha colpito proprio le zone curde della Turchia e della Siria. No Sleep Till Shengal è il racconto di un viaggio nel Nord dell’Iraq, in una enclave del Kurdistan iracheno abitata dagli ezidi, popolo perseguitato per secoli per motivi religiosi, scampato a numerosi tentativi di genocidio, l’ultimo nel 2014 a opera dell’Isis, concluso con circa 5 mila morti e migliaia di rapimenti, per lo più di donne giovani e giovanissime. Dalla loro resistenza contro l’Isis e dalla liberazione di Şhengal, grazie all’aiuto del PKK e delle milizie curde del Rojava siriano, è nata un’esperienza di autogoverno ispirata al confederalismo democratico, già praticato dai curdi nel Rojava, che mette al centro la convivenza pacifica fra i popoli e la liberazione della donna. Un viaggio quello di Zerocalcare necessario per documentare la realtà di un popolo che ha preso in mano le redini del proprio destino ed è per questo minacciato da un lato dalla Turchia e dall’altro dallo stato centrale iracheno. Raccontare Shengal è importante per tener viva la speranza e accesa l’attenzione su un modello possibile, che in alcune zone del Medio Oriente è già realtà e che per questo viene ostacolato da più fronti.

Nel corso dell’incontro saranno in vendita le copie del libro presentato e degli altri fumetti di Zerocalcare. Al termine dell’incontro si svolgerà il firmacopie. Per chi vorrà ci sarà pure una cassettina per donare alla Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia, impegnata nei soccorsi ai terremotati in Turchia e Siria.