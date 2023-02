Quarta sconfitta di fila per la Reggina, il gol di Carriero regala la vittoria al Cittadella

serie b

Il Cittadella compie una clamorosa rimonta sulla Reggina e vince 3-2 al Tombolato condannando gli amaranto alla quarta sconfitta di fila. Le due squadre si temono e nella prima fase scarseggiano le occasioni. Poi, all’improvviso, da calcio d’angolo, Fabbian svetta di testa a centro area e mette in rete portando in vantaggio i calabresi. Poco dopo capolavoro di Menez che scambia due volte in area con Hernani e poi mette il compagno solo davanti la porta. Conclusione in diagonale e due a zero per gli ospiti. Il Cittadella accusa il colpo e tarda nella reazione. Zero tiri verso Contini. Nel finale della prima frazione, però, Fabbian si becca la seconda ammonizione e viene espulso lasciando i calabresi in dieci. Gorini non ci pensa due volte e in avvio di ripresa inserisce due attaccanti potendo sfruttare la superiorità numerica. E ottiene subito l’obiettivo. Gol di Crociata al primo minuto con un siluro che sorprende il portiere reggino. Partita riaperta. Girandola di cambi per Inzaghi che tenta di imbrogliare gli avversari, ma Crociata è in giornata buona e trova il pareggio su punizione grazie anche ad una deviazione in mischia di Terranova. Finale mozzafiato con i granata scatenati alla ricerca del gol vincente. Gol che arriva a quattro dalla fine con Carriero che batte Contini con un fendente sotto l’incrocio.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6; Mattioli 5.5 (1′ st Ambrosino 6), Frare 6, Pavan 6, Giraudo 6.5; Vita 6.5, Branca 6 (17′ st Carriero 6.5), Mastrantonio 5.5 (1’st Magrassi 6); Crociata 7.5; Antonucci 6, Maistrello 5 (17′ st Asensio 6). In panchina: Manfrin, Maniero, Felicioli, Embalo, Donnarumma, Ciriello. Allenatore: Gorini 6.5.

REGGINA (4-3-2-1): Contini 5.5; Pierozzi 6, Cionek 6, Terranova 5, Di Chiara 6; Fabbian 6, Majer 6 (10′ st Crisetig 6), Hernani 6.5 (27′ st Lombardi sv); Canotto 5 (10′ st Liotti 6), Rivas 5.5 (14′ st Loiacono 6); Menez 6.5 (10′ st Gori 6). In panchina: Aglietti, Colombi, Cicerelli, Strelec, Bondo. Allenatore: Inzaghi 5.5. ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6.5. RETI: 20′ pt Fabbian, 26′ pt Hernani, 1′ st Crociata, 22′ st aut. Terranova, 41′ st Carriero. NOTE: pomeriggio freddo e nuvoloso, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 3.918, di cui un migliaio di ospiti. Espulso al 45′ pt Fabbian per doppia ammonizione. Ammoniti: Majer, Branca, Fabbian, Crisetig, Cionek, Carriero. Angoli: 8-4. Recupero: 3′; 5′.

Candona: «L’arbitro ha cambiato nettamente la partita. Inzaghi in discussione? Assolutamente no»

«Siamo amareggiati. Una partita senza tensioni con delle sanzioni disciplinari, la prima ammonizione di Fabbian e anche quella Majer, che hanno cambiato il corso della gara. Così non va bene». Così Marcello Cardona, presidente Reggina, ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso dagli amaranto per 3-2 sul campo del Cittadella. «Inzaghi in discussione? Assolutamente no. Nel primo tempo abbiamo dominato in lungo e largo. L’arbitro ha cambiato nettamente la partita. Noi siamo quelli del primo tempo che hanno stradominato la gara. Non siamo in crisi, il nostro allenatore è sereno e ha la stima di tutti».