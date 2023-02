Sconfitta subita in rimonta per il Basketball Lamezia a Sant’Antimo

la gara

Sconfitta subita in rimonta per il Basketball Lamezia che a Sant’Antimo inizia in modo convincente, conquistando i primi due parziali, ma subendo il rientro in gara dei padroni di casa che accelerano nel terzo parziale e trovano il pareggio sul finale di ultimo quarto, completando l’opera nel tempo supplementare mentre alle fenici che non riescono gli assalti finali. Avvio di gara che vede partire meglio i gialloblu, che a metà quarto riescono a trovare un +6 mantenuto anche fino al primo riposo. Monier e compagni giocano bene anche nel secondo parziale, trovando anche continuità nell’alternare l’attaccare il canestro e le conclusioni da dietro l’arco, andando all’intervallo lungo sul +8. Padroni di casa che cambiano marcia nel terzo quarto, con un parziale di 22-16 sull’asse Sinagra – Quaranta, andando all’ultimo riposo sotto di sole 2 lunghezze. Pareggio a quota 53 raggiunto con 5:50 minuti da giocare prima del termine della gara, e partita che quindi torna totalmente in discussione, con la prima tripla della gara di Puca che completa la rincorsa con sorpasso dei campani. Lamezia va sotto anche di 5 (58-53), ma con il lavoro sotto canestro di Vita Sadi e Hajrovic ribalta lo svantaggio giocandosi la gara agli ultimi canestri nei 100 secondi finali: Datouwei riporta avanti le fenici (58-60), Puca fa 1 su 2 dai liberi (59-60) emulato da Boffelli (59-61), Luongo pareggia dalla lunetta (61-61) con 7 secondi sul cronometro ed ultimo tiro lametino che non trova fortuna. Gara che vai supplementari. Primo extra time che inizia con le due squadre a provare a dare lo strappo decisivo, ma si rimane ad un possesso di distanza, con nuovamente situazione in bilico nei 90 secondi finali (69-68): tecnico fischiato a Quaranta con Monier che realizza 2 liberi sui 3 concetti (69-70), Aldi effettua il nuovo sorpasso (71-70) a 12 secondi dal termine, Luogo fa 1 su 2 dalla linea della carità (72-70) che chiude la contesa. L’ultima domenica di febbraio le fenici chiuderanno la prima fase della stagione ospitando Caserta senza poter migliorare la propria posizione in classifica, dovendo poi affrontare il raggruppamento argento con una posizione più difficile rispetto alle avversarie.

SKILLS4U S. ANTIMO – GOLEMSOFTWARE.COM LAMEZIA 72-70

(11-17, 24-32, 46-48, 61-61)

SKILLS4U S. ANTIMO: Sinagra 9, D’Antonio, Matera 2, Gonzales, Quaranta

17, Aldi 11, Luongo 7, Verazzo 10, Jaimovic 2, Puca 12, Stentardo 2,

Grassi.

Coach: Vinciguerra.

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Vukosavljevic , Jarasiunas ,

Monier 15, Datouwei 16, Vita Sadi 12, Hajrovic 6, Boffelli 13, Lopez ,

Labovic 8, Cerra

Coach: Del Vecchio.