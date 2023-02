Serie B, al Marulla finisce 0-0 tra Cosenza e Sudtirol

la partita

COSENZA Il Cosenza non riesce a scuotersi. Contro il Sudtirol arriva un pari a reti inviolate che serve a poco ai calabresi, coinvolti nella parte bassa della classifica. Lo 0-0 del “Marulla” sta meglio al Sudtirol, che allunga la sua imbattibilità. La squadra di Bisoli (squalificato e sostituito da Greco in panchina) fa poco per sbloccare il risultato. Fa di più la compagine di Viali, specie nel primo tempo. In particolare, al 19′ Zilli calcia sulla sagoma di Poluzzi sprecando un’occasione colossale. Nel secondo tempo, invece, il match potrebbe sbloccarsi al 28′ quando Zaro stende in area Cortinovis. Dal dischetto si presenta Marras ma Poluzzi indovina l’angolo e respinge, disinnescando pure il successivo tentativo di Calò. Nel finale, cosentini in superiorità numerica per l’espulsione di Lunetta (intervento da dietro ai danni di D’Orazio) ma non basta. E Viali perde pure Zarate, uscito in barella pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo: problema al ginocchio per l’argentino.

COSENZA (4-2-3-1): Micai 6; Venturi 6, Rigione 6, Meroni 6.5, D’Orazio 6; Voca 6 (1′ st Calò 5), Brescianini 6.5 (21′ st Praszelik sv, 27′ st D’Urso 6); Marras 5.5, Finotto 5, Zarate 5.5 (11′ st Zilli 5); Nasti 5 (22′ st Cortinovis 6). In panchina: Marson, Salihamidzic, Agostinelli, Delic, Martino, La Vardera, Prestianni. Allenatore: Viali 5.5.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi 7; De Col 6 (35′ st Curto), Zaro 5.5, Vinetot 6, Celli 6.5; Tait, Belardinelli 6.5 (35′ st Pompetti 6), Fiordilino 5.5 (1′ st Lunetta 5), Rover 5.5 (41′ st Larrivey sv); Carretta 5 (1′ st Cissé 6.5), Odogwu 5. In panchina: Minelli, Marano, Berra, Siega, Giorgini, Schiavone. Allenatore: Bisoli (squalificato, in panchina Greco) 6 ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.5. NOTE: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 2.735 per un incasso di 9.955 euro. Al 28′ st Poluzzi para un calcio di rigore a Marras. Espulso al 42′ st Lunetta per gioco violento. Ammoniti: Fiordilino, Belardinelli, Meroni. Angoli: 8-4. Recupero: 2′, 7′.