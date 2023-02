Attesi in Calabria 600 migranti da Lampedusa. Da Reggio saranno trasferiti in tutta Italia

l’emergenza

REGGIO CALABRIA Poco meno di seicento migranti (per l’esattezza 589 di cui 131 donne e 35 bambini) nelle prossime ore lasceranno l’hotspot di Lampedusa a bordo della nave Diciotti per arrivare al porto di Reggio Calabria dove verranno smistati per raggiungere diverse destinazioni in tutta Italia. Il provvedimento di trasferimento, secondo quanto si apprende, è stato disposto dalla Prefettura di Agrigento per alleggerire la pressione sulla struttura di prima accoglienza a Lampedusa. L’arrivo a Reggio Calabria è previsto nella giornata di domani. I migranti saranno poi trasferiti in diverse regioni: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (m. r.)