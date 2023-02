Giallo nel Cosentino, ritrovato il cadavere di un 33enne

Il caso

MARANO MARCHESATO Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto a Marano Marchesato. Il cadavere del 33enne era riverso in un casolare abbandonato in una zona periferica della cittadina cosentina. A rinvenire il corpo del giovane i carabinieri del comando provinciale di Cosenza.

Secondo un primo esame effettuato sul corpo del giovane, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Ma il magistrato di turno, Maria Luigia D’Andrea che coordina le indagini, ha comunque disposto l’autopsia per comprendere le cause del decesso del giovane. Al momento non si esclude alcuna pista, anche quella di un decesso cagionato da un’overdoese

Le indagini sono portate avanti dai carabinieri del Norm di Cosenza, diretti dal maggiore Quarta. (redazione@corrierecal.it)