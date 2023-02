In fuga in auto con 350 grammi di marijuana, due arresti nel Catanzarese

cronaca

SQUILLACE Nella serata del 17 febbraio scorso i militari della Stazione di Squillace, durante un servizio di pattugliamento del territorio in uno dei comuni limitrofi alla città di Cassiodoro, hanno notato un’autovettura, con a bordo due persone che, alla vista dei militari, ha cambiato repentinamente strada. Da uno dei finestrini, poi, è stato lanciato un involucro in plastica. I militari hanno prima fermato l’autovettura, poi hanno recuperato l’involucro contenente oltre 350 grammi di marijuana sottovuoto. I due uomini, un 35enne e un 32 enne di paesi limitrofi, uno dei quali già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, venivano quindi tratti in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’A.G. sono stati condotti presso le proprie abitazioni, in regime di arresti domiciliari.