Polizia nigeriana a Vibo Valentia, Ferro: «Il corso di specializzazione conferma l’eccellenza della nostra scuola di formazione»

il riconoscimento

ROMA «Con il corso di specializzazione rivolto agli ufficiali della polizia federale nigeriana, la Scuola allievi agenti di Vibo Valentia si conferma come un istituto formativo di eccellenza, capace di trasferire anche all’estero la professionalità e le competenze che contraddistinguono la nostra Polizia di Stato. Esprimo le mie congratulazioni al direttore della Scuola, Stefano Dodaro, e a tutto il personale coinvolto in un progetto che avrà ricadute importanti anche per l’Italia, essendo rivolto anche a perfezionare la formazione degli agenti in servizio nelle agenzie nigeriane per l’immigrazione e per il contrasto alla tratta degli esseri umani. Una collaborazione che rientra anche nella più ampia strategia che il governo Meloni persegue nel contrasto alla pericolosa mafia nigeriana». E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, commentando l’avvio del corso di specializzazione a cui partecipano 22 ufficiali nigeriani, di cui cinque donne, che fino al 24 febbraio soggiorneranno a Vibo Valentia, svolgendo sessioni di approfondimento anche all’aeroporto di Lamezia Terme e al Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria. «Tra le materie previste nel percorso formativo rivolto agli ufficiali nigeriani anche le norme europee in materia di immigrazione, la criminalità transfrontaliera, il falso documentale e i diritti umani. Si tratta di un progetto di cooperazione internazionale importante – conclude il sottosegretario Ferro – realizzato grazie all’impegno della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del ministero dell’Interno in collaborazione con l’ispettorato delle Scuole della polizia, in attuazione di accordi bilaterali tra l’Italia e Nigeria».