La cefalea cronica inserita nei Lea, approvata all’unanimità la mozione di Davide Tavernise

Sanità

REGGIO CALABRIA «È stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale la mia mozione per far inserire la cefalea cronica nei Lea (Livelli essenziali di assistenza). Una scelta giusta, quella attuata dai miei colleghi di maggioranza e opposizione che ringrazio per la sensibilità dimostrata». Lo rende noto il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Davide Tavernise. «Ho ritenuto doveroso – afferma Tavernise – portare avanti le istanze che sono arrivate dal mondo dell’associazionismo e dalla società civile per cercare di venire incontro a chi soffre di questa particolare e diffusissima patologia. La Cefalea cronica è infatti una malattia estremamente invalidante, tanto da essere inserita dall’Oms tra le patologie con massima disabilità. Con la mia mozione diamo mandato alla giunta regionale di sollecitare il Governo all’emanazione del decreto di cui alla l. 81/2020; di promuovere l’inserimento dello psicologo presso i centri regionali di cura e diagnosi delle cefalee; di promuovere la formazione di gruppi di auto mutuo aiuto; e di favorisca la formazione, e l’aggiornamento sulle cefalee, dei medici di medicina generale e dei pediatri, e la conoscenza di tale patologia presso le scuole».